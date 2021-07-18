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Мишустин подписал указ о выделении 3 млрд рублей на строительство Витебской развязки

фото ЗакС политика Мишустин подписал указ о выделении 3 млрд рублей на строительство Витебской развязки

Руководитель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на первый этап строительства широтной магистрали в Петербурге из федерального бюджета будет выделено 3 млрд рублей.

Обозначенная сумма уйдёт на возведение Витебской развязки, которая должна соединить Западный скоростной диаметр и новую строящуюся магистраль.

Работы на развязке начались ещё в марте текущего года. Всего в устройство трассы, а также подъездов к ней, вложат 39 млрд рублей. Магистраль будет включать в себя шесть полос движения длительностью 2,6 км, её пропускная способность составит до 70 тысяч автомобилей в сутки. Строительство дороги должно решить ключевые районные транспортные вопросы, связав ЗСД с Московским и Фрунзенским районами.

Напомним, что Витебская развязка является первым этапом возведения Широтной магистрали скоростного движения, длина которой составит 27 км.

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