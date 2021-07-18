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"Внесудебная репрессия": В Союзе журналистов Петербурга поддержали "нежелательный" "Проект"

фото ЗакС политика "Внесудебная репрессия": В Союзе журналистов Петербурга поддержали "нежелательный" "Проект"

В Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти выступили с заявлением в поддержку признанного нежелательной организацией издания "Проект": члены объединения решили обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием объяснить резонность прикрепления к изданию соответствующего ярлыка.

"Секретариат правления Союза журналистов СПб и ЛО считает опасной и неприемлемой подобную практику внесудебной репрессии, не предполагающую никакой состязательности, возможности защиты репутации, законных интересов журналистов и их права на профессиональную деятельность, а равно – не предполагающую необходимости хоть сколько-нибудь предметно и доказательно аргументировать принимаемые соответствующими ведомствами решения", - констатируют в СЖП.

Необходимость обоснования признания "Проекта" "нежелательным" в петербургском союзе считают важным для того, "чтобы каждый журналист в РФ мог ясно понимать, при каких условиях его профессиональная деятельность может угрожать основам конституционного строя и безопасности РФ, чтобы по возможности избегать конфликтов с надзорными и правоприменительными органами и не оказаться нежелательным в собственной стране".

"Проект" стал "нежелательным" 16 июля, после чего объявил о собственном закрытии. Журналистов издания включили в перечень СМИ-иностранных агентов.

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