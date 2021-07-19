Производители предупреждают о росте цен на хлеб

Предприятия, занимающиеся производством хлебобулочных изделий, уведомили сети ретейлеров о росте цен на продукцию с августа на 7-12%, информирует "Коммерсант".

В сети "Верный" рассказали, что поставщики объяснили рост цен подорожанием стоимости сырья, упаковочного материала и транспортировки. Несколько производителей сообщили также, что с начала августа будут вынуждены индексировать оптовые цены на свои товары.

По словам главы Российского союза пекарей Алексея Лялина, повышение цен на хлеб обусловлено тем, что в несколько раз подорожало сырьё, из которого он производится: к примеру, стоимость маргарина выросла на 38%, упаковочного материала - на 26%, сахара - на 9%.

В то же время в Минсельхозе заверили, что цены на хлебобулочную продукцию "находятся на стабильном уровне", "существенного повышения цен" ожидать не стоит.

Напомним, в прошлом году правительство утвердило правила предоставления субсидий компаниям отрасли из расчета 2 рубля за 1 кг хлеба с тем, чтобы сдерживать стоимость продукции.