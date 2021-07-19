"Создадим условия для спасения нашей Родины": После выборов Прилепин предложит Зюганову создать новую партию

Писатель, сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин написал обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с предложением объединиться после думских выборов и учредить крепкую "оппозиционную коалицию", а в перспективе - объединиться в одну партию, пишет Znak.com.

"Я уверен, что мы находимся на верном пути. И нам будет сопутствовать удача. Уважаемый Геннадий Андреевич, давайте объединим усилия и вместе создадим условия для спасения нашей с вами Родины. История дает нам снова шанс. Будем же достойны наших великих предков", - взывает Прилепин к Зюганову.

Политик уверен, что, только объединившись, партии смогут дать отпор "буржуазно-либеральному курсу в нашей стране и создать реальные условия для восстановления".

"Мы, как и вы, против разрушительной пенсионной реформы. Наши активисты, как и ваши, чтут, поддерживают и последовательно продвигают политическое наследие Ленина—Сталина. Я, как и вы, искренне считаю, что ничего сильнее с точки зрения государственного строительства за всю историю человечества, чем наш с вами Советский Союз, придумано не было. Мы, как и вы, выступаем и всегда будем выступать за восстановление социалистической экономики, за Советы, за Союзное государство в самом смелом и в самом обширном его представлении, за приоритет труда над капиталом, за главенство человека труда, за Россию, за правду и справедливость", - приводит доводы писатель.

Следует добавить, что Прилепина не пустили на прошедший не так давно съезд КПРФ, причем повлиять на соответствующее решение коллег-коммунистов не смог даже Зюганов.

Своё мнение об объединении КПРФ и СР высказывал также лидер последней Сергей Миронов.