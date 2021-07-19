Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами: за Петербург в ответе Голикова

Глава правительства Михаил Мишустин поручил своим заместителя осуществлять надзор за федеральными округами РФ: за Северо-Западом и Петербургом поручено наблюдать вице-премьеру Татьяне Голиковой, делится РБК.

Кураторы, считает Мишустин, нужны округам для того, чтобы эффективнее и быстрее достигались "национальные цели", вице-премьеры будут ответственны за развитие вверенных им территорий. Реализовывать новые полномочия они будут коллегиально: помогать им в этом будут Госсовет и президентский Совет по стратегическому развитию и нацпроектам.

Так, за СЗФО следить поручено Татьяне Голиковой, ответственной в правительстве за медицинский блок. Решение обусловлено тем, что в округе "сосредоточены производства жизненно важных вакцин и лекарств и крупные вузы".

ЦФО с Москвой закреплены за бывшим замом Мишустина в годы работы премьера в ФНС Дмитрием Григоренко. Юрий Трутнев останется "начальником" Дальнего Востока, за Юрием Борисовым закреплен Урал, Новаку велено следить за Северным Кавказом. Южный федеральный округ и Крым достались Марату Хуснуллину, Дмитрию Чернышенко - Приволжье, Виктории Абрамченко - Сибирь.

"Институт кураторства обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов. От вице-премьеров потребуется погружение в решение задач на местах", - представил суть нововведения источник РБК.

Фото: пресс-служба Кремля