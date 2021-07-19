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Новости 10:57

В Петербурге скончался журналист "Эха Москвы" Лев Гольдштейн

фото ЗакС политика В Петербурге скончался журналист "Эха Москвы" Лев Гольдштейн

В петербургском НИИ им. Джанелидзе на 76-м году жизни умер журналист "Эха Москвы" Лев Гольдштейн, известили в социальных сетях его коллеги.

Причина смерти работника прессы не уточняется. Известно лишь, что Гольдштейн скончался накануне, 18 июля, вечером.

"В самые первые годы "Эха" Лёва был долгое время единственным представителем московской редакции не только в Питере, но и где-либо вообще, не позволяя радиостанции замыкаться только на своих столичных новостях", - вспоминает Гольдштейна его коллега Ренат Валиулин.

Добавим, что за последние полтора месяца в журналистском сообществе были уже две потери: так, ялтинский шторм унёс жизнь журналиста Михаила Михайлова и спорт-обозревателя Александра Кузьмина.

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