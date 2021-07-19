Сурайкин и "женщина года" вошли в список "Коммунистов России" на выборы в ЗакС Петербурга

Петербургское отделение "Коммунистов России" выдвинуло своих кандидатов на выборы в Заксобрание города, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Первым номером в общегородской части списка, как и ожидалось, стал лидер партии, экс-кандидат в президенты России Максим Сурайкин. Второй - руководитель регионального отделения Сергея Малинкович. Третья - депутат МО "Невский округ" Екатерина Миронова. В марте она стала лауреатом общегородского конкурса "Женщина года" в номинации "Социальная работа".

Малинкович рассказал ЗАКС.Ру, что Сурайкин поначалу не хотел соглашаться на первый номер в региональном списке, но его уговорили.

Кандидатов по одномандатным округам партия решила не выставлять. Она пообещала поддержать представителей других оппозиционных сил.

- Цель у нас скромная - 5-7%, - сообщил Малинкович. - Самое главное - изменить ситуацию, когда все партии в Законодательном собрании исполняли волю "Единой России", а конкретно - [Вячеслава] Макарова. Но по Госдуме у нас больше оснований рассчитывать на успех... Скажу честно, больше рассчитываем на думскую кампанию. Вести в основном будем ее, а заксовскую к ней привяжем.

"Коммунистам России" для участия в выборах в ЗакС необходимо собрать более 20 тысяч подписей избирателей. Для регистрации на думские выборы такой необходимости у партии нет. Ранее стало известно, что ее территориальную группу в Госдуму от Петербурга возглавили адвокат Юрий Савин, пенсионер и бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев и инженер завода "Красный Выборжец" Александр Сахаров.