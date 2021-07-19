В России выявили еще 24,6 тысяч случаев коронавируса, в Петербурге - 1938

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 24 633 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 400 инфицирований меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 719, а сумело поправиться 18 764 человека.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается прежней: в Москве 4007 новых больных, в Петербурге – 1938 (на 3 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 2504. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1298 человек и скончалось 102.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.