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В Петербурге мусульмане не смогут посетить мечети на Курбан-байрам из-за COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге мусульмане не смогут посетить мечети на Курбан-байрам из-за COVID-19

Ввиду сложной эпидемической ситуации в городе петербургские мусульмане вынуждены будут отмечать праздник Курбан-байрам дома: мечети будут закрыты, следует из сообщения, опубликованного на официальной странице Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада во "ВКонтакте".

"В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга № 121 и ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе мечети и молельные дома не смогут принять верующих на праздничный намаз Курбан-байрам 20 июля 2021 года", - указана в послании религиозной общины.

Добавим, что московский Совет улемов Духовного управления мусульман РФ также решил провести все необходимые торжества по случаю Курбан-байрама в онлайн-формате.

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