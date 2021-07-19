Сенатор Кусайко предложила давать два выходных привившимся от коронавируса

В Совете Федерации придумали новую стимулирующую меру для граждан, которые соберутся сделать себе прививку от коронавируса. Речь идет о предоставлении им двух дополнительных выходных: это непосредственно сам день вакцинации и следующий за ним. Инициатива принадлежит члену Совфеда от Мурманской области Татьяне Кусайко.

"Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию. Дополнительные выходные дни в день вакцинации и после могут этому способствовать", - цитирует ее соображение РИА "Новости".

Имеется у сенатора и другой аргумент: по ее наблюдениям, вскоре после укола некоторые люди испытывают слабость и скачок температуры. В таких случаях, убеждена Кусайко, необходимо оставаться дома.