"Не сказать, что мы расстроены": Жданов сообщил о блокировке ФБК* на сайте HeadHunter

Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов известил, что профиль ФБК заблокировали на сайте сервиса по поиску вакансий HeadHunter.

"Ой, ФБК заблокировали на headhunter. Не сказать, что мы расстроены, да и вакансии там давно не размещали. Но грустно смотреть, как кто-то самостоятельно нагибается", - поделился наблюдениями Жданов у себя в Twitter.

Напомним, городской суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры и признал ФБК, Фонд защиты прав граждан** (ФЗПГ) и Штабы Навального*** экстремистскими организациями.

Впоследствии данные решение были обжалованы. В апелляционной жалобе адвокаты указали, что рассматривал дело в отсутствие представителей штабов, параллельно принимая решение относительно Алексея Навального, Ивана Жданова, Леонида Волкова и Любови Соболь в их отсутствие. Процесс прошел с грубым нарушением норм процессуального права, материального и международного права, считают юристы.