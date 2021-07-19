Глава Минздрава: Коронавирусом заражаются только 2,5% привитых

Руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал об эффективности вакцинации, напомнив о мерах предосторожности для тех, кто только собрался на прививку. Соображения министра отображены в интервью на "России 24".

"Конечно, исключить [после прививки] какие-то походы в баню, алкоголь", - рекомендует Мурашко.

Кроме того, вакцинация уже доказала свою эффективность в борьбе с пандемией. Так, подчеркнул глава Минздрава, COVID-19 заражаются лишь 2,5% привиты, которым в подавляющем большинстве не нужна госпитализация.

Наконец, Мурашко отметил высокую заразность "дельта"-штамма коронавируса, уточнив, что сам собирается пройти ревакцинацию.