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Новости 12:45

Глава Минздрава: Коронавирусом заражаются только 2,5% привитых

фото ЗакС политика Глава Минздрава: Коронавирусом заражаются только 2,5% привитых

Руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал об эффективности вакцинации, напомнив о мерах предосторожности для тех, кто только собрался на прививку. Соображения министра отображены в интервью на "России 24".

"Конечно, исключить [после прививки] какие-то походы в баню, алкоголь", - рекомендует Мурашко.

Кроме того, вакцинация уже доказала свою эффективность в борьбе с пандемией. Так, подчеркнул глава Минздрава, COVID-19 заражаются лишь 2,5% привиты, которым в подавляющем большинстве не нужна госпитализация. 

Наконец, Мурашко отметил высокую заразность "дельта"-штамма коронавируса, уточнив, что сам собирается пройти ревакцинацию.

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