"Отношение как к гастарбайтерам": В Вологодской области открыли участковый пункт полиции в бытовке

На территории расположенного в Вологодской области посёлка Семенково появился новый участковый пункт полиции, представляющий собой переоборудованную под нужды правоохранителей строительную бытовку. На церемонии открытия побывал замначальника регионального УМВД Александр Гладышев, а сам участок освятил местный священник.

По словам главы Вологодского муниципального района Сергея Жестянникова, "процесс выбора здания был долгим, но вместе с руководством ОМВД России по Вологодскому району нашли подходящее решение — модульная конструкция". Он отметил, что условия работы в новом участке значительно лучше тех, что были в предыдущем.

Новость не обошла стороной блогера Илью Варламова, который предположил, что часто сотрудники полиции ведут себя неподобающим образом по отношению как рядовыми гражданами, так и задержанными, "потому что, когда человек работает в собачей будке, он и будет вести себя как собака".

"Высокие начальники МВД, сидящие на кожаных креслах в своих уютных кабинетах, совершенно не понимают, как важно обеспечить достойные условия труда для своих сотрудников, и просто загоняют их в какие-то бытовки. <…> Кто пойдет работать в полицию, если отношение к сотрудникам ведомства даже со стороны начальства, как в гастарбайтерам на полулегальной стройке?" - задался вопросом Варламов у себя в блоге.

Фото: сайт УМВД по Вологодской области