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Активисты рассказали об ухудшении экологической обстановки рядом с "Красным бором"

фото ЗакС политика Активисты рассказали об ухудшении экологической обстановки рядом с "Красным бором"

Экоактивисты из движения "Зеленый фронт" опубликовали результаты заказанной ими экспертизы проб из магистрального канала, связанного с рекультивируемым полигоном "Красный бор" под Петербургом. Образцы забирали в ста метрах от границы полигона. Аналогичное исследование с подачи активистов проводилось в апреле, и с тех пор, как следует из документов, результаты стали значительно хуже.

"В апреле ПДК (предельно допустимая концентрация) по фенолам была превышена в 17 раз. В июне - уже почти в 27. Как мы видим, ситуация ухудшается: загрязняющие вещества через канал продолжают попадать, по всей видимости, в ручей Большой Ижорец и далее в Неву", - рассказал лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Согласно новейшей экспертизе, максимально допустимое содержание никеля в канале превышено в шесть раз, а уровень загрязнения воды органическими соединениями выше ПДК в три раза.

Ожидается, что полностью полигон токсичных отходов ликвидируют к 2024 году. В декабре прошлого года скорость и качество работ на "Красном бору" раскритиковал Владимир Путин. Еще одним годом ранее объект передали в федеральную собственность.

фото: "Зеленый фронт"

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