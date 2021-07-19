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Новости 13:55

Режиссёр Анна Кузьминых уехала из РФ вслед за Вероникой Никульшиной из Pussy Riot

фото ЗакС политика Режиссёр Анна Кузьминых уехала из РФ вслед за Вероникой Никульшиной из Pussy Riot

Освободившаяся из спецприёмника после очередного административного ареста режиссёр Анна Кузьминых известила об отъезде из РФ вслед за Вероникой Никульшиной из Pussy Riot, уехавшей накануне, передает "МБХ медиа".

"Я планирую уехать из страны, как это вчера сделала Ника", - уведомила журналистов девушка.

Кузьминых отбыла два административных ареста подряд вместе с участниками Pussy Riot. В обоих случаях её обвинили в неповиновении требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).

Никульшина рассталась с родиной накануне, 18 июля. Она обосновала отъезд бесконечным вниманием правоохранителей к участникам панк-объединения.

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