Петербургские чиновники составили еще 46 протоколов после "антиковидных" рейдов

В ходе продолжающихся проверок различных торговых точек и развлекательных заведений петербургские чиновники за последние десять дней проинспектировали 397 объектов, что привело к составлению 46 протоколов за несоблюдение противоэпидемических предписаний. Рейды проходят в ежедневном режиме, в разное время суток и покрывают все районы города.

"Большинство организаций и предпринимателей ответственно относятся к противоэпидемическим мерам. По результатам рейдов число нарушений заметно снизилось – как в отдельных организациях, так и в крупных торговых комплексах", - оценил актуальную ситуацию губернатор Александр Беглов.

При этом отмечается, что из девяти крупных торговых центров только два, расположенные на севере города ("Торговый двор" и "Светлановский"), избежали претензий со стороны сотрудников комитета по контролю за имуществом. Самым строгим образом уполномоченные лица решили поступить с концертной площадкой на Биржевой линии и клубом в Транспортном переулке, закрыв и опечатав их. Среди наиболее типичных нарушений в целом называются отсутствие должной дистанции между столиками, несоблюдение масочного режима, курение кальяна и прием посетителей в ночное время.

фото: пресс-служба Смольного