Суд оставил в силе запрет определенных действий для Ивана Павлова

Защита юриста Ивана Павлова, проходящего по делу о разглашении тайны следствия, не смогла оспорить в Мосгорсуде избранную ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает ТАСС. Отмечается, что при этом суд отказался от указания на то, что адвокат якобы может скрыться.

Павлову запрещается контактировать со всеми свидетелями по его делу, а также пользоваться всеми средствами связи для общения с кем-либо, кроме силовиков и экстренных служб.

Его преследование связано с профессиональной деятельностью: по версии следствия, защищая журналиста Ивана Сафронова, которого, в свою очередь преследуют по делу о госизмене, Павлов разгласил подробности этого засекреченного дела. Своей вины адвокат не признает. Накануне возглавлявшееся им правозащитное объединение "Команда 29" объявило о самороспуске из-за давления властей: Генпрокуратура заблокировала сайт "Команды 29", поскольку заявила о ее связи с нежелательной заграничной организацией.