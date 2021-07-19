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Новости 19 июля, 16:29

Отцу Ивана Жданова на 4 месяца пролонгировали срок пребывания в СИЗО

фото ЗакС политика Отцу Ивана Жданова на 4 месяца пролонгировали срок пребывания в СИЗО

В НАО суд продлил на 4 месяца срок пребывания отца экс-директора Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) Ивана Жданова Юрия в СИЗО, известил у себя в Twitter его адвокат Владимир Воронин.

Мужчина принимал участие в заседании по видеосвязи, так как тюремная больница в Архангельске не разрешила этапировать его непосредственно в зал суда в Нарьян-Маре.

Ранее Юрию Жданову ужесточили обвинение, если раньше ему инкриминировали превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК), за которое предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы, то на данный момент ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество, совершенное группой лиц) и ст. 292 УК (Служебный подлог). По данным статьям обвиняемому грозит до 10 и 2 лет колонии соответственно.

О деле против Юрия Жданова стало известно в конце марта. У силовиков нашлись претензии к его работе в администрации посёлка Искателей в НАО. По версии следствия, будучи членом местной жилищной комиссии, чиновник рекомендовал главе посёлка предоставить одной женщине квартиру по договору социального найма, однако позднее выяснилось, что ее семья уже получила жилищную субсидию.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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