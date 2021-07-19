После публикаций в СМИ под Петербургом засыпали подземную частную тюрьму

Во Всеволожском районе Леонобласти тяжелая техника 19 июля засыпала вход в обнаруженную накануне подземную тюрьму, которой посвятило публикацию издание 47news. Оно же опубликовало видео, на котором работает грейдер. Действие происходило на территории заброшенного коттеджного поселка "Новый Петербург" (Агалатовское поселение). Издание пишет, что таким образом на журналистский материал отреагировали сотрудники Следственного комитета, изучавшие объект более года.

В бункере площадью более 200 квадратных метров, помимо трех камер для заключения с двухъярусными "шконками", ранее нашли печь размерами с человеческий рост. Коттеджный поселок стоит недостроенным и заброшенным в течение последних десяти лет. По сведениям издания, дело о подземной тюрьме засекречено и в нем нет подозреваемых.