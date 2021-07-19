"Проявили истинное ленинградское-петербургское гостеприимство": Беглов подвел итоги Евро-2020

Петербургский губернатор Александр Беглов подвел черту под завершившимся футбольным турниром Евро-2020, семь матчей в рамках которого принял российский мегаполис. По мнению чиновника, город доказал, что способен проводить на самом высоком уровне самые серьезные международные мероприятия, причем в крайне тяжелых условиях.

"Удалось не допустить беспорядков, во время матчей на стадионе сохранялись бесперебойная связь и интернет. <...> Дежурили медицинские бригады, в пресс-центрах работало более пятисот журналистов из разных стран. Хочу поблагодарить волонтеров за то, что проявили истинное ленинградское-петербургское гостеприимство", - произнес он в авторской программе на "Радио России - Петербург".

Напомним, что несколько сотен финских болельщиков, чья команда, как и российская, не смогла преодолеть групповой этап, "привезли" из Петербурга на родину коронавирусную инфекцию. Из-за пандемии турнир был перенесен на один год. Победителем его стала сборная команда Италии, победившая Англию по пенальти.