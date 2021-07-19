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Новости 19 июля, 18:36

Мосгорсуд счёл законным запрет на определённые действия для Олега Навального по "санитарному делу"

фото ЗакС политика Мосгорсуд счёл законным запрет на определённые действия для Олега Навального по "санитарному делу"

Городской суд Москвы оставил в силе решение Тверского райсуда о продлении запрета определенных действий Олегу Навальному, являющемуся обвиняемых по "санитарному делу", уведомил "МБХ медиа" его адвокат Никос Параскевов.

"Заседание завершилось вполне ожидаемо. Суд в удовлетворении нашей жалобы отказал, признал законным решение Тверского суда о продлении меры пресечения Олегу с сохранением всех наложенных запретов", - известил защитник.

Как итог - все ограничения Навальному пролонгировали до 28 ноября. Кроме того, дело оппозиционера перенаправлено в Преображенский районный суд, так как согласно по материалам преступление якобы было совершено у СИЗО "Матросская тишина".

Напомним, "санитарное дело" было возбуждено в отношении наиболее известных соратников Алексея Навального после несанкционированного протеста 23 января в Москве, собравшего десятки тысяч человек. Активистам и политикам, среди которых Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Анастасия Васильева, Люся Штейн, Олег Навальный, вменяют организацию публичного мероприятия, повлекшего за собой нарушение санитарно-эпидемиологических норм. 

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