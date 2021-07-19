Мосгорсуд счёл законным запрет на определённые действия для Олега Навального по "санитарному делу"

Городской суд Москвы оставил в силе решение Тверского райсуда о продлении запрета определенных действий Олегу Навальному, являющемуся обвиняемых по "санитарному делу", уведомил "МБХ медиа" его адвокат Никос Параскевов.

"Заседание завершилось вполне ожидаемо. Суд в удовлетворении нашей жалобы отказал, признал законным решение Тверского суда о продлении меры пресечения Олегу с сохранением всех наложенных запретов", - известил защитник.

Как итог - все ограничения Навальному пролонгировали до 28 ноября. Кроме того, дело оппозиционера перенаправлено в Преображенский районный суд, так как согласно по материалам преступление якобы было совершено у СИЗО "Матросская тишина".

Напомним, "санитарное дело" было возбуждено в отношении наиболее известных соратников Алексея Навального после несанкционированного протеста 23 января в Москве, собравшего десятки тысяч человек. Активистам и политикам, среди которых Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Анастасия Васильева, Люся Штейн, Олег Навальный, вменяют организацию публичного мероприятия, повлекшего за собой нарушение санитарно-эпидемиологических норм.