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Новости 19 июля, 18:46

В Новгороде арестовали подозреваемого в "продаже" чиновничьих должностей

фото ЗакС политика В Новгороде арестовали подозреваемого в "продаже" чиновничьих должностей

Суд в Новгороде отправил в СИЗО мужчину, которого подозревают в крупном мошенничестве. По версии следствия, он ввел в заблуждение бывшую местную чиновницу, сказав, будто ее утвердили в должности областного министра финансов. При этом, как указывается на сайте региональной прокуратуры, фигурант настаивал на том, что "для ускорения процесса назначения на должность ей необходимо заплатить 700 тыс. рублей". В результате 62-летняя женщина перевела неустановленному человеку на счет не 700, а 300 тысяч рублей.

Обещавший должность мужчина совершил явку с повинной, полностью признав вину. Суд, тем не менее, посчитал, что он совершил общественно опасное деяние и способен скрыться от суда, чем и был мотивирован арест.

Против самой женщины тоже возбудили уголовное дело по статье о даче взятки. В сообщении говорится о том, что в прошлом она уже работала в министерстве финансов Новгородской области.

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