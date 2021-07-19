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Новости 19 июля, 18:58

За прошлую неделю петербургский комтранс изловил 4,5 тысячи нарушителей парковки

фото ЗакС политика За прошлую неделю петербургский комтранс изловил 4,5 тысячи нарушителей парковки

На минувшей неделе сотрудниками петербургского комитета по транспорту были пойманы 4,5 тысячи нарушителей правил парковки, проинформировали в Смольном. В ходе рейдов работники комтрнаса лично обнаружили 451 неверно припаркованный авто, ещё 4006 выявили камеры фотофиксации.

В 78 из 451 случая нарушители правил получили протоколы за езду в непристёгнутом виде, остальные 373 документа составили постфактум задержания ТС. Таким образом, учитывая фотографии с мест событий, совокупно было составлено порядка 800 постановлений по административным делам.

Напомним, петербургскому комтрансу делегировали полномочия по выявлению и штрафованию неверно паркующихся горожан с конца июня. За этот период в ведомстве выявили более 8 тысяч нарушений, из которых по 1,2 тысячи были вынесены постановления, а 76 заявок поступили в дирекцию по организации дорожного движения об устранении замечаний.

Добавим, что в начале июня в Смольном пообещали расширить зону платной парковки в центре города до 336 улиц к 2022 году.

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