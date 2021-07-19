За прошлую неделю петербургский комтранс изловил 4,5 тысячи нарушителей парковки

На минувшей неделе сотрудниками петербургского комитета по транспорту были пойманы 4,5 тысячи нарушителей правил парковки, проинформировали в Смольном. В ходе рейдов работники комтрнаса лично обнаружили 451 неверно припаркованный авто, ещё 4006 выявили камеры фотофиксации.

В 78 из 451 случая нарушители правил получили протоколы за езду в непристёгнутом виде, остальные 373 документа составили постфактум задержания ТС. Таким образом, учитывая фотографии с мест событий, совокупно было составлено порядка 800 постановлений по административным делам.

Напомним, петербургскому комтрансу делегировали полномочия по выявлению и штрафованию неверно паркующихся горожан с конца июня. За этот период в ведомстве выявили более 8 тысяч нарушений, из которых по 1,2 тысячи были вынесены постановления, а 76 заявок поступили в дирекцию по организации дорожного движения об устранении замечаний.

Добавим, что в начале июня в Смольном пообещали расширить зону платной парковки в центре города до 336 улиц к 2022 году.