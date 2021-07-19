"Клон" Вишневского с родины Деда Мороза

фото - "ВКонтакте"/МО Адмиралтейский округ

Стали известны подробности о личностях двух Борисов Вишневских, заявившихся на выборы в ЗакС Петербурга против депутата от "Яблока" с такими же именем и фамилией. Согласно расследованию "Новой газеты" и выписке из ЕГРЮЛ, с которой ознакомился ЗАКС.Ру, один из них - давний соратник вице-спикера Заксобрания Сергея Соловьева, ранее известный как Виктор Быков. Рассказываем о его увлекательной политической карьере.

Сразу три Вишневских заявились на выборы в Законодательное собрание Петербурга по округу № 2 (Центральный район). Против известного в города оппозиционера и градозащитника Бориса Лазаревича пошли самовыдвиженцы Борис Геннадьевич и Борис Иванович, абсолютно не знакомые широкой общественности. Партия "Зеленые" выдвинула того же Ивановича также по думскому округу № 216 - "яблочник" Вишневский будет участвовать и в этих выборах.

"Новая газета", сопоставив даты, места рождения и трудоустройства кандидатов, пришла к выводу, что Бориса Геннадьевича Вишневского совсем недавно могли звать Алексеем Геннадьевичем Шмелевым. Шмелев - один из руководителей фирмы "Европроект Групп". Ранее в политике он не участвовал. Борис Иванович, тот что заявился и в Думу, родился в небольшой деревне Пономарёво в Вологодской области 17 апреля 1962 года. В тот же день и в том же месте появился на свет Виктор Иванович Быков, старый боевой товарищ вице-спикера ЗакСа и руководителя "Единой России" в Центральном районе Петербурга Сергея Соловьева, который также идет в Госдуму по округу № 216. Обсудить эти странности с ЗАКС.Ру кандидат-единоросс не захотел.

- Я не хочу это комментировать, - ответил Соловьев на вопрос о публикации "Новой" и положил трубку.

Сергей Соловьев и Борис Вишнeвский

Быков пришел в муниципальную политику в начале нулевых, имея за плечами опыт работы юрисконсультантом и адвокатом. Он получил диплом юриста в Ленинградском государственном университете имени Жданова в 1990 году в возрасте 28 лет. В 2004 году стал председателем избирательной комиссии муниципалитета "Сенной округ", которым руководил Соловьев. Вскоре состоялись выборы в новый, третий созыв местных советов. Соловьев переизбрался в "Сенной округ", Быков стал депутатом, а затем и главой соседнего муниципалитета "Коломна". Оба тогда состояли в "Справедливой России". В 2007 году Быков руководил избирательным штабом Соловьева, шедшего в ЗакС. В ходе кампании начальника штаба даже порезали неизвестные злоумышленники.

В 2009 году Быкову удалось переизбраться в четвертый созыв местного совета "Коломны". Должность главы он потерял, но остался на зарплате, возглавив муниципальное казенное учреждение. Через 2 года бывший справоросс пошел на выборы в ЗакС от КПРФ. Он выдвигался по той же территории, что и Соловьев, уже представлявший на выборах "Единую Россию". Через два года муниципал получил новое назначение - руководить территориальным избиркомом № 2, который отвечал за губернаторские и местные выборы на Васильевском острове. Известно, что муниципальную кампанию 2014 года по линии "Единой России" в Василеостровском районе курировал Соловьев.

Выборы сопровождались многочисленными скандалами, которые не обошли стороной и этот район. За несколько дней до дня голосования член ТИК № 2, учительница Татьяна Иванова рассказала, как на одном из совещаний в комиссии обсуждали возможность "умно" поработать со списками избирателей так, чтобы дать некоторым избирателям возможность проголосовать дважды. Иванову с того совещания попросил выйти руководитель территориального избиркома.

Вскоре после выборов Быков перешел на работу в одно из муниципальных казенных учреждений МО "Адмиралтейский округ". Этот муниципалитет в то время только-только возглавил Евгений Барканов, муж старшей дочери Соловьева.

С 1 июля 2015 года соратник депутата ЗакСа пошел на повышение, став заместителем главы, исполняющим обязанности руководителя местной администрации МО "Екатерингофский", но продержался на посту не долго. В апреле 2016 года муниципала освободили от занимаемой должности после прокурорской проверки. Ведомство отреагировало на обращение воспитанницы Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со счетов которой было снято 800 тысяч рублей, часть которых могла быть потрачена не на нужды ребенка. Было установлено, что Быков, зная о денежных операциях, не отреагировал на них должным образом.

В сентябре 2016 года Быков снова пошел на выборы "спойлером" против Соловьева. На сей раз - от ЛДПР. Соловьев переизбрался в ЗакС и стал вице-спикером. Своим главным помощником он назначил все того же Быкова.

В новом месте старый соратник вице-спикера проработал полтора года. Перед муниципальной кампанией 2019 года он вернулся на работу в МО "Адмиралтейский округ", возглавив местный избирком. Параллельно Быков сам избрался от единороссов в местный совет МО № 78 в соседнем Центральном районе. Соловьев к этому времени уже руководил отделением "Единой России" в центре.

Брошюра Быкова времен кампании 2019 года

Быков остается муниципальным депутатом до сих пор. По итогу 2020 года, мундеп задекларировал доход в размере почти 5,8 млн рублей. Ему принадлежит квартира площадью 51,8 кв. м и автомобиль Toyota Camri.

В декабре 2020 года фамилия Быкова вновь была на слуху. Оппозиционер Андрей Пивоваров рассказал в своем Telegram-канале, как один приятель, подрабатывающий "разными халтурами", рассказал, что якобы его люди распространяли листовки с критикой депутата ЗакСа Дениса Четырбока.

"Я аккуратно стал спрашивать, а откуда заказ, думал, что СР или кто-то из оппозиции решил начать кампанию в ЗакС. И тут он выдал: нет, депутат какой-то, вроде бывший полицейский или военный, из Центрального района, Виктор Быков. Прямо от него тиражи получали", - написал оппозиционер.

Соловьев позже в разговоре с ЗАКС.Ру назвал Пивоварова "ярым антигосударственником и провокатором" и сказал, что Четырбок над подобными публикациями "просто хохочет".

В начале 2020 года Быков заявился на праймериз "Единой России" по думскому округу № 216, как и Соловьев. К привычной роли он подошел ответственно и записал два видеоролика для сайта предварительного голосования. В одном из них кандидат рассказал о себе:

"Моя родина - родина деда Мороза, Вологодская область. Я приехал сюда в 1970 году, еще в город Ленинград. Поступил в речное училище, закончил его, потом служил в армии и после армии поступил в Ленинградский государственный университет. Закончил с отличием, долгое время работал адвокатом, а потом стал заниматься общественной деятельностью. После этого меня жители, оказав доверие, избрали депутатом муниципального образования "Коломна", где уже депутатами я был избран главой".

В своей анкете на сайте праймериз Быков указал, что работает в МКУ "Семеновский" одноименного муниципалитета "Семеновский". Руководит этим МО другой бывший помощник Соловьева Ян Липинский. ЗАКС.Ру изучил выписку из Единого государственного реестра юридических лиц МКУ "Семеновский". Согласно представленной информации, ФИО директора учреждения были изменены в ЕГРЮЛ с Быкова Виктора Ивановича на Вишневского Бориса Ивановича 3 июля 2021 года.

По информации ЗАКС.Ру, паспорта обоим кандидатам-самовыдвиженцам Вишневским выдали не более двух месяцев назад. В таком случае, согласно городскому закону о выборах депутатов ЗакСа и федеральному о выборах депутатов Государственной думы, в бюллетенях должны указываться и новая, и прежняя фамилии кандидатов. О смене своих паспортных данных участник выборов должен заранее уведомить окружную избирательную комиссию. В ТИК № 30, которая выполняет функции окружной комиссии на выборах в ЗакС по округу № 2, не стали уточнять, приносили ли соответствующие документы оба самовыдвиженца.

- Мы по телефону такую информацию не даем. В необходимом объеме она у нас указывается в ГАСах. Но документы поступили в том объеме, который необходим для выдвижения. Соответствующие действия комиссией предприняты, - заявил председатель ТИК № 30 Владимир Соколов.

Он заверил, что вся необходимая информация "когда надо", тогда и будет опубликована. Виктор Быков (или Борис Иванович Вишневский, кому как больше нравится) на звонки ЗАКС.Ру не ответил.

Сергей Еремеев