В Петербурге сносят один из корпусов завода "Светлана"

Корпус бывшего предприятия "Светлана", возвышающийся на углу Светлановского проспекта и проспекта Тореза, накануне начали сносить ради будущей жилой застройки, передает специализированное издание "Канонер".

Разрешение на работы девелопер Setl Group получил от чиновников еще три года назад. На перекрестке должно будет появиться четыре высотных многоквартирных дома. Сносимое здание с более чем пятидесятилетней историей примечательно оригинальной вывеской "Электроника", которую демонтировали, но обещали сохранить.

Отметим, что завод "Светлана" занимал целый микрорайон: это большая трапеция, ограниченная проспектами Энгельса, Тореза, Светлановским, а также Манчестерской улицей. На последней по стороне бывшего завода активно ведется жилищное строительство.