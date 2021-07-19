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Новости 19 июля, 20:23

Беглов поздравил петербуржцев с праздником Курбан-байрам

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с праздником Курбан-байрам

В преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам, который в 2021 году приходится на 20 июля, петербургский губернатор Александр Беглов обратился с торжественными словами ко всем горожанам, исповедующими ислам.

"Приверженность высоким духовным и нравственным ценностям, опора на лучшие традиции наших предков, уважение друг к другу стало одной из основ стабильного развития нашего многонационального города. Значительный вклад в укрепление общественного согласия и взаимопонимания в Санкт‑Петербурге вносит мусульманская община", - цитирует его слова пресс-служба Смольного.

Беглов напомнил, что праздник апеллирует к духовному возрождению человека и несет в себе глубокое содержание. Он пожелал петербургским мусульманам мира и процветания.

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Беглов Александр Дмитриевич 

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