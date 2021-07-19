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Муниципал 19 июля, 20:20

МО "Гражданка" просить пододвинуть забор вокруг ДСИ "Зенит"

фото ЗакС политика МО "Гражданка" просить пододвинуть забор вокруг ДСИ "Зенит"

Глава МО "Гражданка" Елена Беляева направила обращение к руководителю Дворца спортивных игр "Зенит" Сергею Кузьмину с требованием пересмотреть планы по установке забора вокруг комплекса на улице Бутлерова. Текст письма Беляева разместила на своей странице "ВКонтакте" 19 июля. 

"В случае, если забор будет установлен, согласно утвержденному проекту, это создаст препятствие к доступу жителей в Пискаревский парк, к пруду и точку постоянной общественной напряженности", говорится в обращении. 

Ранее, на встрече депутатов совета МО "Гражданка" с представителями ДСИ стало известно, что проект установки заборов вдоль комплекса уже согласован с комитетом по градостроительству и архитектуре. По мнению местных  жителей, ограждения заметно осложнят проход к Пискаревскому парку и ближайшим водоемам. В ДСИ менять что-либо не планируют и называют установку ограждения мерами по борьбе с террористической угрозой, а также участившимися автоугонами и кражами из припаркованных автомобилей. Представители "Зенита" также упомянули о случаях нахождения закладок с наркотическими веществами на территории комплекса.

Депутаты МО "Гражданка" обеспокоились планируемым огораживанием территории вокруг ДСИ "Зенит" еще в начале месяца, когда местные жители обнаружили первые работы на периметре участка.

Константин Леньков

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