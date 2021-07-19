Единороссы ждут от кабмина новых "продовольственных" соглашений с ритейлерами

Подорожание базовых продуктов питания стало центральной темой последнего внутрипартийного совещания единороссов. Прежде всего, речь идет о так называемом "борщевом наборе" - основных овощах, произрастающих в стране. Парламентарии разного уровня представили свои планы по стабилизации ситуации на рынке, и подвести предварительные итоги их реализации планируется уже через две недели.

"В состав рабочих групп субъектов РФ должны войти представители региональных органов власти. Мы ставим этот вопрос на контроль в ежедневный режим, собираем информацию с мест", - произнес на встрече секретарь генсовета ЕдРа Андрей Турчак.

Зампред Госдумы Алексей Гордеев предложил правительству выступить с рекомендациями в адрес крупных торговых сетей. По мнению депутата, от ритейлеров требуется "срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары".

По словам петербургского депутата Галины Назаровой, она сталкивается со все большим количеством писем от горожан, взволнованных подорожанием потребительской корзины.

Единороссы также выступили за увеличение числа ярмарок и наладить эффективную реализацию сельскохозяйственной продукции без посредников и, соответственно, торговых наценок.