           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19 июля, 20:57

Единороссы ждут от кабмина новых "продовольственных" соглашений с ритейлерами

фото ЗакС политика Единороссы ждут от кабмина новых "продовольственных" соглашений с ритейлерами

Подорожание базовых продуктов питания стало центральной темой последнего внутрипартийного совещания единороссов. Прежде всего, речь идет о так называемом "борщевом наборе" - основных овощах, произрастающих в стране. Парламентарии разного уровня представили свои планы по стабилизации ситуации на рынке, и подвести предварительные итоги их реализации планируется уже через две недели.

"В состав рабочих групп субъектов РФ должны войти представители региональных органов власти. Мы ставим этот вопрос на контроль в ежедневный режим, собираем информацию с мест", - произнес на встрече секретарь генсовета ЕдРа Андрей Турчак.

Зампред Госдумы Алексей Гордеев предложил правительству выступить с рекомендациями в адрес крупных торговых сетей. По мнению депутата, от ритейлеров требуется "срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары".

По словам петербургского депутата Галины Назаровой, она сталкивается со все большим количеством писем от горожан, взволнованных подорожанием потребительской корзины.

Единороссы также выступили за увеличение числа ярмарок и наладить эффективную реализацию сельскохозяйственной продукции без посредников и, соответственно, торговых наценок. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Назарова Галина Николаевна 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru