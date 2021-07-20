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Путин внес в Госдуму законопроект о продлении предельного возраста для маршалов и генералов

фото ЗакС политика Путин внес в Госдуму законопроект о продлении предельного возраста для маршалов и генералов

Президент Владимир Путин внес в Госдуму закнопроект, который дает ему возможность увеличивать предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов, документ опубликован в базе данных думы.

Согласно тексту законопроекта, Путин при его принятии сможет заключать новый контракт о прохождении военной службы с военнослужащими этих званий, которые достигли нынешнего предельного возраста - 65 лет. Их срок на службе может быть продлен до 70 лет. 

В пояснительной записке указано, что "в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими", которые имеют звание маршалов, генералов и адмиралов. 

В марте Путин подписал законопроект о продлении предельного возраста для некоторых категорий госслужащих. 

 

фото: kremlin.ru

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