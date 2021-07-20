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Новости 10:25

Участник Pussy Riot Софеев уехал из России после выхода из спецприемника

фото ЗакС политика Участник Pussy Riot Софеев уехал из России после выхода из спецприемника

Участник Pussy Riot Александр Софеев покинул Россию, освободившись после очередного ареста, передает Znak.com.

По словам Софеева, он вместе с друзьями решил не искушать судьбу и покинул Россию, чтобы избежать новых задержаний. Он отметил, что до осенних выборов в Госдуму уехавшие вряд ли вернутся, "а дальше посмотрим".

Ранее после выхода из спецприемника из России уехала еще одна участница Pussy Riot Вероника Никульшина. Вслед за ней об отъезде объявила режиссер Анна Кузьминых.

За последнее время участников Pussy Riot неоднократно задерживали и арестовывали по административным статьям. Софеева сначала арестовали на 15 суток по протоколу о мелком хулиганстве, а спустя день после выхода на свободу задержали снова и арестовали еще на 12 суток. Схожие ситуации были с Никульшиной, Марией Алехиной и другими активистами.

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