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Бондаренко поручил провести масштабную проверку жилфонда и управляющих организаций Петербурга

фото ЗакС политика Бондаренко поручил провести масштабную проверку жилфонда и управляющих организаций Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поручил за три месяца провести масштабную проверку жилфонда и управляющих организаций, сообщили в Смольном.

Сотрудники Госжилинспекции, районных администрации и жилищных агентств до 16 октября проверят, как содержатся лестничные клетки и дворы в жилых домах. В первую очередь - в тех, на которые жаловались граждане. Выборочные проверки также проведет жилищный комитет.

По словам Бондаренко, из обращений за июнь "видно, что темы уборки лестничных клеток и содержания дворов сейчас наиболее актуальны". Он подчеркнул, что жилищный блок справлялся с такой задачей в 2017 году, когда за короткий промежуток времени были организованы инспекции по вопросам содержания подвалов и чердаков во всех жилых домах города. Бондаренко заявил, что после той проверки количество обращений горожан снизилось на треть.

В том же 2017 году была запущена программа "холодный чердак", которая завершилась в 2020 году. По данным Смольного, за эти три года отремонтировали чердаки в 5,3 тысячах домах, теперь в порядок приводят подвалы: за 2020 году отремонтировали более 3 тысяч.

 

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