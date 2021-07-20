КС выступил против досмотра адвокатов в СИЗО без составления протокола

Конституционный суд вынес постановление по инциденту, имевшему место в СИЗО-3 Татарстана нынешним летом, когда адвокат Рамиль Идиятдинов подвергся повторному досмотру в контрольной зоне пенитенциарного учреждения и получил отказ в составлении протокола досмотра. В первый раз его проверили на наличие запрещенных предметов посредством маталлодетектора, после чего все лишнее он сдал. Во второй раз его остановили, чтобы проверить его вещи и одежду уже "вручную". Юрист счел действия сотрудников ФСИН унизительными, но не нашел справедливости в судах, в связи с чем и обратился в КС.

"В целях защиты его прав в данном случае должна быть предусмотрена возможность письменной фиксации оснований, хода и результата досмотра. Оформление досмотра и его видеофиксация могут предоставляться по требованию адвоката и должны сохраняться как минимум в течение срока на обжалование законности досмотра. Норма должна применяться с учетом ее истолкования, данного в Постановлении КС РФ", - говорится на сайте суда.

При этом пересмотрено дело Идиятдинова не будет, поскольку не устроившая его процедура (досмотр без документальной фиксации) не повлекла за собой "негативных правовых последствий".