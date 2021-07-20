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Выборы 2021

Новости 12:49

Единороссы предложили остальным партиям подписать соглашение за безопасные выборы

фото ЗакС политика Единороссы предложили остальным партиям подписать соглашение за безопасные выборы

Руководство "Единой России" через свою пресс-службу выступило с призывом к другим партиям, которые намерены участвовать в сентябрьских выборах, обеспечить максимальную санитарно-эпидемиологическую безопасность для своих избирателей, включая предоставление им средств индивидуальной защиты.

"Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить – перевести в онлайн-формат или проводить с минимальным количеством участников", - заявил секретарь генсовета ЕдРа Андрей Турчак, добавив, что "выборы важны, но еще важнее - безопасность наших граждан".

Турчак предложил партиям подписать соответствующее соглашение и взять на себя "добровольные осознанные обязательства", которые коснутся агитаторов, кандидатов, сотрудников штабов и наблюдателей. Всем этим категориям граждан единороссы также настоятельно рекомендуют привиться от коронавируса.

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