В "Единой России" сообщили о выходе из партии Быкова, ставшего Вишневским

Депутат МО № 78 Виктор Быков, сменивший имя на Бориса Вишневскoго перед тем как заявиться на выборы в Госдуму и ЗакС, не состоит в "Единой России" с 19 июня, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Там уточнили, что кандидат покинул партию еще когда носил свою старую фамилию. Отметим, что еще весной Быков участвовал в праймериз единороссов по выдвижению в Госдуму.

Напомним, бывший главный помощник вице-спикера Заксобрания Петербурга Сергея Соловьева Виктор Иванович Быков летом 2021 года получил новый паспорт, став Борисом Ивановичем Вишневским. После этого партия "Зеленые" выдвинула его на выборы в Госдуму по округу № 216, куда также заявились сам Соловьев и депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Лазаревич Вишневский.

При этом однофамилец оппозиционера в случае регистрации кандидатом в бюллетене будет находиться выше, поскольку его отчество начинается на И, а отчество "яблочника" - на Л.

Позже на участие в выборах в ЗакС по округу № 2, где также планирует выдвигаться Вишневский из "Яблока", подали документы все тот же Борис Иванович Вишневский и Борис Геннадьевич Вишневский. Второго, как выяснила "Новая газета", до недавнего времени звали Алексеем Геннадьевичем Шмелевым. Он работает в руководстве компании "Европроект Групп".

Подробнее о политическом пути Быкова-Вишневского и его связях с вице-спикером Соловьевым читайте в материале ЗАКС.Ру.