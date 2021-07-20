Путин положительно оценивает работу Дегтярева в Хабаровском крае

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал журналистам об отношении своего начальника к деятельности врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на его нынешнем посту.

"Вы знаете, что он недавно общался с президентом - докладывал, как обстоят дела в крае. Президент положительно оценивает работу. Разумеется, федеральный центр достаточно чутко относится ко всем просьбам, которые адресуются федеральным ведомствам со стороны руководства региона", - цитирует Пескова РИА "Новости".

По словам чиновника, Владимиру Путину нет необходимости посещать Хабаровский край, поскольку он и так "прекрасно понимает и знает, кого он назначил".

Отметим, что Дегтярев, назначенный Путиным год назад, не сумел снискать симпатий хабаровчан: активная их часть склонна считать его чужим для региона человеком, в отличие от предшественника, Сергея Фургала. Последнего, арестованного по делу об организации убийств, продолжают поддерживать политизированные граждане региона. Наибольшей численности уличные акции в защиту Фургала достигали прошлым летом и осенью. Участники протестов требовали проведения суда над ним в своем субъекте Федерации, а не в Москве, куда бывшего чиновника этапировали.

Вопреки непопулярности Дегтярева в протестном регионе ЛДПР выдвинула его кандидатуру на предстоящие в сентябре губернаторские выборы.