           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:29

ЦИК исключил Елену Шувалову из списков РПСС на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика ЦИК исключил Елену Шувалову из списков РПСС на выборах в Госдуму

Центризбирком исключил депутата Мосгордумы, кандидата от Российской партии свободы и справедливости Елену Шувалову и кандидата от партии "Родина" Анны Силивончик из заверенных федеральных списков для участия в выборах в Госдуму, передает ТАСС.

Шувалову исключили из списка РПСС по ее личному заявлению. Силивончик исключена из списка "Родины" на основании протокола заседания бюро президиума политсовета партии.

Также РПСС, "Родина", "Справедливая Россия - За правду" и "Гражданская платформа" уже после заверения списков выдвинули новых кандидатов в одномандатных округах. "Родина" выдвинула кандидата Федора Второго по Нефтекамскому округу вместе Благовещенского. РПСС выдвинула четырех кандидатов из федерального списка по вакантным одномандатным округам, в том числе Викторию Миронову (Бабушкинский округ Москвы) и Дмитрия Потапенко (Кунцевский округ Москвы). Справороссы решили выдвинуть кандидата из федерального списка партии Антона Юрченко по Пензенскому одномандатному округу. "Гражданская платформа" выдвинула пять кандидатов из федерального списка по вакантным одномандатным округам.

Шувалова 15 июля объявила о намерении сняться с выборов. По ее мнению, РПСС выставила слабых кандидатов против КПРФ.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru