ЦИК исключил Елену Шувалову из списков РПСС на выборах в Госдуму

Центризбирком исключил депутата Мосгордумы, кандидата от Российской партии свободы и справедливости Елену Шувалову и кандидата от партии "Родина" Анны Силивончик из заверенных федеральных списков для участия в выборах в Госдуму, передает ТАСС.

Шувалову исключили из списка РПСС по ее личному заявлению. Силивончик исключена из списка "Родины" на основании протокола заседания бюро президиума политсовета партии.

Также РПСС, "Родина", "Справедливая Россия - За правду" и "Гражданская платформа" уже после заверения списков выдвинули новых кандидатов в одномандатных округах. "Родина" выдвинула кандидата Федора Второго по Нефтекамскому округу вместе Благовещенского. РПСС выдвинула четырех кандидатов из федерального списка по вакантным одномандатным округам, в том числе Викторию Миронову (Бабушкинский округ Москвы) и Дмитрия Потапенко (Кунцевский округ Москвы). Справороссы решили выдвинуть кандидата из федерального списка партии Антона Юрченко по Пензенскому одномандатному округу. "Гражданская платформа" выдвинула пять кандидатов из федерального списка по вакантным одномандатным округам.

Шувалова 15 июля объявила о намерении сняться с выборов. По ее мнению, РПСС выставила слабых кандидатов против КПРФ.