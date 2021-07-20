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ВС Карелии оставил оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере в силе

фото ЗакС политика ВС Карелии оставил оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере в силе

Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере в отношении руководства карельского управления Роспотребнадзора, передает "Интерфакс".

Жалобу на приговор в отношении бывшего и нынешнего руководителей Роспотребнадзора в Карелии - Анатолия Коваленко и Людмилы Котович – подала прокуратура в апреле 2021 года. Также приговор обжаловала пострадавшая сторона. 

Горсуд Петрозаводска в 2019 году оправдал Котович и Коваленко, сочтя их вину недоказанной. После обжалования Верховный суд Карелии вернул уголовное дело на новое рассмотрение.

Бывшего директора лагеря "Сямозеро" Елену Решетову и бывшего координатора Вадима Виноградова приговорили к 9,5 годам колонии каждого. Инструктора Валерия Круподерщикова осудили на 8 месяцев, но из-за истечения сроков давности освободили от наказания.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Тогда дети и инструкторы из детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро"" в Карелии попали в шторм. В составе тургруппы находился 51 человек, из них четверо взрослых. 14 детей погибли.

В конце 2018 года потерпевшие подали в горсуд Петрозаводска 14 исков с требованием взыскать с экс-руководителей парк-отеля компенсации морального вреда. По 10 млн рублей для каждого требовали от Решетовой, по 5 млн – от Виноградова, по 10 млн рублей – Котович и Коваленко. Также компенсации требовали от инструкторов лагеря Валерия Круподерщикова (по 5 млн рублей) и Павла Ильина (по 1 млн рублей).

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