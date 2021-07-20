ВС Карелии оставил оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере в силе

Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере в отношении руководства карельского управления Роспотребнадзора, передает "Интерфакс".

Жалобу на приговор в отношении бывшего и нынешнего руководителей Роспотребнадзора в Карелии - Анатолия Коваленко и Людмилы Котович – подала прокуратура в апреле 2021 года. Также приговор обжаловала пострадавшая сторона.

Горсуд Петрозаводска в 2019 году оправдал Котович и Коваленко, сочтя их вину недоказанной. После обжалования Верховный суд Карелии вернул уголовное дело на новое рассмотрение.

Бывшего директора лагеря "Сямозеро" Елену Решетову и бывшего координатора Вадима Виноградова приговорили к 9,5 годам колонии каждого. Инструктора Валерия Круподерщикова осудили на 8 месяцев, но из-за истечения сроков давности освободили от наказания.