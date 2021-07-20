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Новости 14:07

Горсуд оставил в силе штраф Красимиру Врански за экопикет у Гостиного двора

фото ЗакС политика Горсуд оставил в силе штраф Красимиру Врански за экопикет у Гостиного двора

Активист, лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански не смог оспорить в Городском суде штраф в размере 25 тысяч рублей, который ему назначил суд низшей инстанции за пикет с экологическими требованиями, состоявшийся возле Гостиного двора 19 января.

В его сообщении в соцсетях указывается, что судья не стала прислушиваться к доводам защитницы от "Апологии протеста" Варвары Михайловой и через 10 секунд после выступления последней зачитала "готовое решение".

Врански собирается оплачивать взыскание и вместе с тем продолжать искать справедливость уже в Европейском суде по правам человека.

Напомним, 19 января трех пикетчиков, включая Врански, которые требовали расширить список ЗНОП, задержали.

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