"Команда 29" уходит - остальным приготовиться?

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Негосударственные правозащитники в разговоре с ЗАКС.Ру предположили, что участь независимого объединения юристов и журналистов "Команда 29" может постигнуть любого. На днях "Команда" объявила о своем закрытии. Причина - давление на организацию от структур власти. Чем запомнилась "Команда 29" и что о ситуации думают другие правозащитники - в материале ЗАКС.Ру.

Резонансные дела

Сайт правозащитного объединения юристов и журналистов "Команды 29" 16 июля был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Последняя решила, что российская организация связана с НКО Чехии Společnost Svobody Informace*, которая включена в список нежелательных организаций на территории России. "Команда 29" эту связь опровергает и намерена оспорить решение Генпрокуратуры в суде, следует из Telegram-канала объединения. Там же организация 18 июля сообщила о собственном роспуске.

"Следующим шагом в атаке на нас может стать уголовное преследование как членов "Команды 29", так и ее сторонников: всех, кто оказывал нам поддержку, сотрудничал с нами, участвовал в гуманитарных и медиапроектах. К сожалению, изменения в Уголовном кодексе, которые вступили в силу в июле этого года, допускают такое развитие событий", - считают в организации.

"Команда 29" создана в 2015 году. Название организации отсылает к статье 29 Конституции России о свободе мысли и слова, а также к главе 29 Уголовного кодекса - "Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства".

В состав объединения вошли бывшие сотрудники тогда ликвидированного "Фонда свободы информации"** (ранее "Институт развития свободы информации"), который в 2015 году российские власти признали иностранным агентом. Основатель Фонда и "Команды 29" - адвокат Иван Павлов.

Правозащитное объединение занималось в числе прочего помощью задержанным на политических акциях. После зимних протестов 2021 года в поддержку оппозиционера Алексея Навального "Команда 29" вместе с "ОВД-Инфо" обратилась в Верховный суд и МВД с требованием оперативно публиковать информацию о задержанных. Организации отметили, что во время зимних акций ведомства не только не сообщали актуальную информацию о задержаниях, судах и местонахождении арестованных, но и, по их мнению, могли препятствовать ее распространению. В мае МВД ответило, что причина - в законе о защите персональных данных.

На одной из акций, 23 января, в Петербурге сотрудник правоохранительных органов пнул в живот женщину - Маргариту Юдину. Защищать ее права решила "Команда 29", добившаяся возбуждения уголовного дела против силовика. Правда найти его пока так и не удалось, несмотря на то, что он приходил к Юдиной в больницу.

Защищала "Команда 29" в судах "Фонд борьбы с коррупцией"*** вместе с другими структурами Навального. Прокуратура требовала признать организации экстремистскими. Одна из причин - организации оплачивали штрафы задержанным на протестных акциях. В суде "Команда 29" подавала множество ходатайств, но все их отклонили. В итоге Московский городской суд признал организации Навального экстремистскими и запретил их деятельность.

Объединение помогало журналисту "Эха Москвы в Петербурге" Арсению Веснину - его подозревают в распространении заведомо ложной информации. Во время протестов зимой 2021 года Веснин в своем Telegram-канале сообщил, что полицейские в одном из отделов якобы съели переданную задержанным еду.

Руководитель "Команды 29" Иван Павлов представлял в суде экс-журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Его арестовали летом 2020 года, когда Сафронов уже работал советником главы "Роскосмоса". Подробности уголовного дела не раскрываются. Пока Сафронов все еще остается под арестом, на его адвоката Павлова тоже завели уголовное дело - он якобы мог разгласить результаты предварительного расследования по делу журналиста.

"Конкретно мне вменяется два обстоятельства. Первое - то, что я передал в газету "Ведомости" постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. И второе - то, что я рассказал 2 марта вам же перед зданием Лефортовского суда о том, что в деле появился некоторый секретный свидетель", - рассказал Павлов в день своего допроса и суда.

Сейчас адвокат не имеет права общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи. Подробнее о деле Павлова - в материале ЗАКС.Ру. Его команда пыталась оспорить в Московском городском суде запрет на определенные действия. Заседание прошло 19 июля - суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

"Балансирующее состояние"

Уже экс-юрист "Команды 29" Валерия Ветошкина в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что ее коллегам неизвестно, почему их вдруг решили связать с чешской компанией.

- Как мы уже говорили, Иван Павлов учреждал эту организацию, но "Команда 29" не имела к ней никакого отношения. Конечно, это все акты беспрецедентного давления. Как на нас, так и на наших подзащитных. Нам очень жаль, и нам очень тяжело далось принятие этого решения (о закрытии "Команды 29" - прим. ЗАКС.Ру), но, тем не менее, нам пришлось его принять, - сказала Ветошкина.

Она добавила, что пока у бывших сотрудников объединения нет конкретных планов на будущее: "Мы в шоке, пытаемся принять эту новость с психологической точки зрения". При объявлении своего закрытия "Команда 29" не сообщила о планах создать новую организацию. Объединение уточнило, что юристы продолжат вести уже начатые дела уже в частном порядке, если подзащитные от них не откажутся.

По мнению Ветошкиной, история с блокировкой сайта объединения юристов и журналистов связана с делом Ивана Павлова. Ветошкина выразила надежду, что другие правозащитные организации судьба "Команды 29" обойдет стороной.

- Но, в любом случае, надо быть очень смелым человеком, чтобы в России 2021 года продолжать какую-либо правозащитную деятельность, - считает юрист.

Медиаюрист Галина Арапова в разговоре с ЗАКС.Ру заявила, что как юрист понимает необходимость закрытия "Команды 29". Это поможет уберечь других людей от новых уголовных дел, пояснила Арапова.

- Поскольку мы юристы, нам понятно, почему они приняли такое решение - закрыть не только деятельность в рамках объединения под этим брендом, но и, к большому сожалению, закрыть все информационные площадки. Это, безусловно, очень большая потеря, потому что у них было очень много важного и полезного контента. Но законодательство, которое за последние годы принято, позволяет, по сути дела, заглушить любой такой голос, - считает правозащитница.

По ее словам, особенно используется закон об иностранных агентах. Причем власти даже не утруждаются доказывать юридическую связь организаций с иностранными компаниями, отметила Арапова.

- Тот факт, что происходит сейчас с "Командой 29", с ее лидером, Иваном Юрьевичем Павловым, это все, конечно, очень печальная тенденция. Очень много вызывает вопросов законность действия властей, - поделился своим мнением с ЗАКС.Ру старший партнер "Апологии протеста" Александр Передрук.

Юрист считает, что в ситуации "Команды 29" сейчас может оказаться любая другая организация. Она не обязательно должна быть правозащитной, заявил Передрук.

- Это законодательство в сфере некоммерческих организаций - абсолютно консервативное. Это законодательство над всем некоммерческим сектором всегда висит как дамоклов меч. <...> Конечно, все то же самое, что происходит сейчас с "Командой 29", фактически происходит попытка их уничтожения, с этим может столкнуться любая организация. При том, необязательно правозащитная или по защите прав человека, это может быть с кем угодно, - считает старший партнер "Апологии протеста".

С ним согласна Галина Арапова. Она заявила, что любая правозащитная организация может быть запрещена.

- К сожалению, все правозащитники находятся сейчас в каком-то таком балансирующем состоянии. Не потому что мы что-то делаем противозаконное, не потому что есть за что в реальности предъявить нам какие-то претензии... Это защита общественных интересов, то же самое делала "Команда 29" все годы своего существования, - сказала Арапова.

Она предположила, что после "зачистки" власть хочет оставить только те организации, которые так или иначе связаны с государством: получают финансирование, включены в общественные советы и прочее.

По словам Передрука и Араповой, их организации пока не столкнулись с подобным давлением со стороны властей.

* Spolecnost Svobody Informace, Z.S внесена Минюстом в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

** "Фонд свободы информации" (Фонд "Институт Развития Свободы Информации") признал иностранным агентом.

*** "Фонд борьбы с коррупцией" признан Московским городским судом экстремистской организацией, а также внесен Минюстом в реестр НКО - иностранных агентов

София Саттарова