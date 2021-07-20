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Осужденному в связи с акцией 31 января москвичу сократили реальный срок

фото ЗакС политика Осужденному в связи с акцией 31 января москвичу сократили реальный срок

Мосгорсуд изменил срок пребывания в колонии фигуранту так называемого "дворцового дела", участника протестов в поддержку Алексея Навального, Павлу Грин-Романову. Вместо трех с половиной лет он должен будет в сумме пробыть в заключении три года. Ему вменили нападение на силовика: по версии следствия, Грин-Романов распылил 31 января в лицо одному из них перцовый баллончик.

"Суд апелляционной инстанции разглашает только резолюционную часть, мотивы принятого решения он не объясняет. По-видимому, суд посчитал, что назначенное наказание слишком суровое и подлежит смягчению. Но никаких структурных изменений в обвинении не произошло", - цитирует "ОВД-Инфо" слова адвоката Артема Немова.

По оценке юриста, заключенный пока "держится хорошо" и положительно воспринял смягчение приговора. Напомним, что всего по стране на акции 31 января задержали свыше 5500 человек. Петербург в этот день поставил рекорд по задержаниям на массовых мероприятиях.

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