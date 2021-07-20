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Аномальная жара вернется в Петербург после недели прохлады

фото ЗакС политика Аномальная жара вернется в Петербург после недели прохлады

Глава петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что долгожданное похолодание в городе вскоре снова сменится жарой, передает "Интерфакс".

Колесов пояснил, что долгожданную прохладу в Петербург принес циклон из Баренцева моря. В ночь на среду, 21 июля, ожидаются грозы и ливни, но, по мнению синоптика, этого не хватит, чтобы поднять уровень воды в водоемах и хорошо увлажнить землю. В будние дни ожидается плюс 20 – плюс 25 градусов тепла, а в выходные столбик термометра вновь поползет вверх. 

Ко Дню ВМФ, 24 – 25 июля, в Петербурге ожидается 25 – 27 градусов тепла. На следующей неделе антициклон снова принесет тридцатиградусную жару. Колесов затруднился сказать, надолго ли это.

"Но у нас составлен предварительный долгосрочный прогноз, который говорит о том, что август должен быть все-таки теплым, аномальные температуры воздуха предполагаются по всему нашему региону", — отметил синоптик.

Ожидается превышение климатической нормы на 1 – 3 градуса. Первые десять дней августа, по прогнозу, будут сухими, с кратковременными дождями и температурой около 27 – 30 градусов тепла. В последующие августовские дни осадков ожидается больше, средняя температура составит 16 – 21 градус, в отдельные дни — до 27-ми. При этом Колесов отметил, что "явный циклон через нас не проходит, он остается на севере, над Скандинавией".

Также синоптик рассказал, что в течение двух жарких летних месяцев среднесуточная температура воздуха превышала норму на 7 – 12 градусов, а температура воды в Неве побила рекорд — 25 градусов тепла. При этом Колесов отметил, что за счет нынешнего похолодания перекрыть рекорд июля в целом, установленный в 2010 году, в этом году не получится.

 

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