В Петербург доставили новую крупную партию вакцины "Спутник V"

На фармбазу Петербурга доставили новую крупную партию вакцины "Спутник V" — 81 тысячу комплектов доз, сообщили в Смольном.

Губернатор Александр Беглов заявил, что прививочная кампания в городе "идет полным ходом", и большинство горожан "ответственно относятся к своему здоровью, стремятся обезопасить себя и окружающих от тяжелых последствий инфекции".

По данным Смольного, с начала массовой вакцинации в январе прививку сделали 1 183 773 петербуржцев. Из них 819 039 полностью завершили цикл вакцинации из двух компонентов.

Ранее в Петербург доставили партию вакцины "КовиВак". Ей можно привиться в 45 пунктах вакцинации.