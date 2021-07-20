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В Петербург доставили новую крупную партию вакцины "Спутник V"

фото ЗакС политика В Петербург доставили новую крупную партию вакцины "Спутник V"

На фармбазу Петербурга доставили новую крупную партию вакцины "Спутник V" — 81 тысячу комплектов доз, сообщили в Смольном. 

Губернатор Александр Беглов заявил, что прививочная кампания в городе "идет полным ходом", и большинство горожан "ответственно относятся к своему здоровью, стремятся обезопасить себя и окружающих от тяжелых последствий инфекции".

По данным Смольного, с начала массовой вакцинации в январе прививку сделали 1 183 773 петербуржцев. Из них 819 039 полностью завершили цикл вакцинации из двух компонентов.

Ранее в Петербург доставили партию вакцины "КовиВак". Ей можно привиться в 45 пунктах вакцинации.

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