Amnesty International призвала российские власти отменить две статьи Уголовного кодекса

Правозащитная организация Amnesty International призвала власти России отменить две статьи Уголовного кодекса: ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга) и ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности нежелательной организации).

Об этом заявляется в материале организации, который посвящен уголовному преследованию оппозиционных политиков в России. В нем, в частности, упоминаются фигуранты "санитарного дела", политик Андрей Пивоваров, московский муниципальный депутат Юлия Галямина, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Amnesty считает, что статьи 212.1 и 284.1 УК РФ противоречат обязательствам России по защите прав человека. Члены организации призвали прекратить связанные с этими статьями уголовные дела, отпустить перечисленных политиков и активистов из мест лишения свободы и гарантировать им возможность компенсации ущерба.