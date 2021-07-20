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Новости 15:54

Amnesty International призвала российские власти отменить две статьи Уголовного кодекса

фото ЗакС политика Amnesty International призвала российские власти отменить две статьи Уголовного кодекса

Правозащитная организация Amnesty International призвала власти России отменить две статьи Уголовного кодекса: ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга) и ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности нежелательной организации).

Об этом заявляется в материале организации, который посвящен уголовному преследованию оппозиционных политиков в России. В нем, в частности, упоминаются фигуранты "санитарного дела", политик Андрей Пивоваров, московский муниципальный депутат Юлия Галямина, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Amnesty считает, что статьи 212.1 и 284.1 УК РФ противоречат обязательствам России по защите прав человека. Члены организации призвали прекратить связанные с этими статьями уголовные дела, отпустить перечисленных политиков и активистов из мест лишения свободы и гарантировать им возможность компенсации ущерба. 

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