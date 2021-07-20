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Муниципал 16:10

Комблаг выступил против забора, появившегося возле ДСИ "Зенит"

фото ЗакС политика Комблаг выступил против забора, появившегося возле ДСИ "Зенит"

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов, который, как и многие жители его района, недоволен недавним появлением ограждения возле дворца спорта "Зенит" на улице Бутлерова, добился приема у главы комитета по благоустройству Сергея Малинина. На встрече, которая длилась около часа, им удалось достигнуть консенсуса по ключевому вопросу: чиновник, как и депутат, против того, чтобы вход в Пискаревский парк был затруднен или тем более полностью прегражден.

"Опасения, связанные с тем, что глухой забор приведёт к захламлению территории Пискарёвского парка и сделает невозможным обслуживание пруда, он также принимает полностью", - рассказал Сафонов у себя в социальных сетях.

В результате Малинин пообещал помочь с разрешением проблемы. Примечательно, что ранее на встрече жителей и администрацией ДСИ "Зенит" представители последней заявляли, что не планируют ничего менять и что забор является антитеррористической мерой.

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