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Новости 16:41

Миронов хочет видеть инвалидов во власти

фото ЗакС политика Миронов хочет видеть инвалидов во власти

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, общаясь по видеосвязи с представителями Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), заметил, что проблемы маломобильных граждан в России решались бы эффективнее и быстрее, если бы такие люди были представлены непосредственно в органах власти. Лучше них, пояснил политик, в проблемах людей с ограниченными способностями едва ли кто-то может сориентироваться.

"И тогда не закупались бы, например, коляски, на которых невозможно заехать в лифт. Надо, чтобы люди с инвалидностью сами давали экспертную оценку средствам реабилитации, и у них были бы полномочия сказать "нет", если кто-то пытается предложить негодные вещи", - цитирует депутата Госдумы его пресс-служба.

Хотя бы один специалист по проблемам инвалидов, с точки зрения Миронова, должен иметься и в числе его коллег по федеральному парламенту. Такой человек, напомнил он, работал в VI созыве - Александр Ломакин-Румянцев. Лидер эсеров рассчитывает, что эту функцию в случае успеха на сентябрьских выборах сможет выполнять другой, по его мнению, подходящий человек - зампред ВОИ Флюр Нурлыгаянов, идущий от партии Миронова.

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Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 

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