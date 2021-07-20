           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:10

У администрации ТРК "МЕГА Дыбенко" отсудили 300 тысяч рублей из-за падения на льду

фото ЗакС политика У администрации ТРК "МЕГА Дыбенко" отсудили 300 тысяч рублей из-за падения на льду

Травмы, полученные петербурженкой Ириной Байковой в результате падения на льду возле торгового комплекса "МЕГА Дыбенко", привели к взысканию с ответчика 300 тысяч рублей, передает объединенная пресс-служба судов. Инцидент имел место в декабре 2019 года и обернулся двухнедельной госпитализацией женщины, получившей черепно-мозговую травму. Суд, несмотря на возражения представителей ТРК, признал, что уборка близлежащей территории велась ненадлежащим образом.

"Жизнь и здоровье человека бесценны и не могут быть возвращены выплатой денег. Гражданский кодекс РФ лишь в максимально возможной степени обеспечивает определенную компенсацию понесенных потерпевшим или его близкими имущественных потерь", - приводится кусок речи судьи, произнесенной на заседании.

Байкова в исковом требовании добивалась взыскания с ответчика 2,5 млн рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru