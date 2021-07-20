У администрации ТРК "МЕГА Дыбенко" отсудили 300 тысяч рублей из-за падения на льду

Травмы, полученные петербурженкой Ириной Байковой в результате падения на льду возле торгового комплекса "МЕГА Дыбенко", привели к взысканию с ответчика 300 тысяч рублей, передает объединенная пресс-служба судов. Инцидент имел место в декабре 2019 года и обернулся двухнедельной госпитализацией женщины, получившей черепно-мозговую травму. Суд, несмотря на возражения представителей ТРК, признал, что уборка близлежащей территории велась ненадлежащим образом.

"Жизнь и здоровье человека бесценны и не могут быть возвращены выплатой денег. Гражданский кодекс РФ лишь в максимально возможной степени обеспечивает определенную компенсацию понесенных потерпевшим или его близкими имущественных потерь", - приводится кусок речи судьи, произнесенной на заседании.

Байкова в исковом требовании добивалась взыскания с ответчика 2,5 млн рублей.