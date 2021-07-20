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Политолог Орешкин: Беглов пытается запихнуть Петербург головой в валенок

фото ЗакС политика Политолог Орешкин: Беглов пытается запихнуть Петербург головой в валенок

Политолог Дмитрий Орешкин, анализируя разрыв Кремля с Западом, поворот российской внешней политики на Восток и вместе с тем ужесточение внутренней политики, с сожалением констатировал, что нагляднее всего этот процесс проявляется в Петербурге и больнее всего бьет именно по этому городу. Отчасти, оговорился он, проблема обусловлена тем, что Петербургу как самому европейскому мегаполису РФ в наименьшей степени подходит проводимый курс.

"В этом смысле опять же мы втаптываем в грязь тот самый Петербург, который 250 лет верой и правдой служил не то что окном, а к концу уже широко раскрытыми воротами в Европу. Сейчас не зря его ныне действующий губернатор, господин Беглов, опять пытается запихнуть головой в валенок, оскорбительно унижая саму идею свободных выборов", - произнес эксперт на радиостанции "Серебряный дождь".

По мысли Орешкина, Россия чем дальше, тем заметнее дружит на международной арене "бог знает с кем" и заимствует у этих друзей наименее гуманные внутриполитические практики, расширяя, в частности, инструментарий борьбы с оппозицией и инакомыслящими. То же самое, по наблюдениям политолога, относится и к Петербургу.

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