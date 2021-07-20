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В Смольном готовятся снять коронавирусные ограничения с общепита в ТЦ

фото ЗакС политика В Смольном готовятся снять коронавирусные ограничения с общепита в ТЦ

Первый зампредседателя комитета по промышленной политике Александр Ситов в эфире "Фонтанки" заявил, что Смольный готов рассмотреть снятие запрет на работу фуд-кортов и островных павильонов в торговых центрах.

"Есть формализованные пункты, предложенные бизнес-сообществом и рассмотренные Роспотребнадзором, которые одновременно с мониторингом эпидемиологической ситуации позволяют считать, что в ближайшее время мы будем рассматривать смягчение ограничений", - сказал Ситов.

Он сообщил, что разговор с представителями бизнеса состоится завтра, 21 июля. После этого Смольный будет ждать сигнала об улучшении эпидемиологической ситуации от Роспотребнадзора. По словам Ситова, предприятия предложили вакцинировать 100% своего персонала, и в Смольном рассматривают "это предложение как позитивное".

Ранее владельцы ТЦ обратились к губернатору Александру Беглову и главе петербургского Роспотребнадзора Наталье Башкетовой с просьбой разрешить работу фуд-кортов в обмен на увеличение пунктов вакцинации от COVID-19 в ТК.

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