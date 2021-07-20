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Новости 18:12

Зюганов развеял слухи о возможном снятии Грудинина с думских выборов

фото ЗакС политика Зюганов развеял слухи о возможном снятии Грудинина с думских выборов

Появившуюся информацию в СМИ информацию о том, что член общефедерального списка КПРФ в Госдуму Павел Грудинин может быть снят с выборов из-за придирок ЦИК к его финансовой отчетности, опроверг лидер партии Геннадий Зюганов. Один из старейших отечественных системных политиков назвал это "очередными инсинуациями".

"Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет. У нас есть кандидаты, мы их утвердили, мы с ними идем на выборы, и помешать нам не удастся никому. И ничьё недовольство нас не волнует", - гласит новейший пост в Telegram-канале Зюганова.

Ранее некоторые медиа рассказали о том, что бывшая жена Грудинина, которая также судилась с ним из-за совхоза им. Ленина, доложила Центризбиркому о якобы незадекларированной доле политика в офшорной компании.

Напомним, что бизнесмен Павел Грудинин, выдвигавшийся от КПРФ на президентские выборы 2018 года, набрал тогда 11,77% голосов, заняв второе место после Владимира Путина.

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