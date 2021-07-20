На выборы в МО "Автово" заявилось уже более 40 человек

По состоянию на 20 июля на сайте Горизбиркома размещены данные о 43 кандидатах в депутаты МО "Автово". Среди них и представители действующего созыва совета, и кандидаты от парламентских партий. Собирать подписи за выдвижение предстоит 16 самовыдвиженцам и двоим кандидатам от Партии Социальной защиты. ЗАКС.Ру рассказывает, кто будет участвовать в муниципальных выборах в МО "Автово" в 2021 году.

Знакомые "молодые и энергичные"

Сейчас большинство совета состоит преимущественно из сторонников "Справедливой России". К приближающимся выборам нынешний совет подошел с твердым намерением переизбраться. "Справедливая Россия - За правду" выдвинет на выборы в сентябре 2021 года 20 кандидатов. Половина из них - действующие депутаты, включая главу совета Геннадия Трусканова и его заместителя Илью Шмакова. Остальную половину представят, как писала руководитель городского отделения партии Марина Шишкина в своем Telegram-канале, "молодые и энергичные" жители района.

Гендиректор, слесарь и безработные

От ЛДПР в Автово пойдут восемь кандидатов. На данный момент на сайте Горизбиркома опубликовали информацию о четырех из них. По 1-му округу пойдет временно безработный выпускник университета МВД Максим Евтихов и Виктория Медведева. По 2-му генеральный директор ООО "Северо-Западные Металлоконструкции" Наталья Перевозчикова и Александр Аширов. Бороться за мандат в 3-м избирательном округе будут Александр Лебедев и Максим Белов. В 4-м округе ЛДПР выдвинула Антона Шульгина, члена контрольно-ревизионной комиссии петербургского отделения партии. Еще один кандидат в этом округе - слесарь по ремонту автомобилей Даниил Зайцев, помощник депутата МО № 65 Станислава Пайкина.

За кадры верфям

Еще 11 кандидатов выдвинулись от КПРФ. По 1-му округу сотрудник АО "Петербургский тракторный завод" Евгений Липаев. Во 2-м округе Федор Егоров, который до этого восемь раз выдвигался на различных выборах Ленинградской области, но избран был лишь однажды - в 2014 году в Совет депутатов МО "Ропшинское сельское поселение" Ленинградской области. По 3-му округу коммунисты намерены выставить пятерых кандидатов, четверо из которых работники кораблестроительных предприятий: Трофим Большаков, Сергей Васильев, Кирилл Мишинов и Олег Хухлянский. Кроме них в этом округе выдвинулась Татьяна Кабонен, депутат МО "Автово" на непостоянной основе. По 4-му избирательному округу КПРФ выдвинула Сергея Бобошко, Оксану Гончаренко, Елена Разуваева и Олега Юзихина.

Левкин и ко

Кроме парламентских партий, на выборы в Автово идут самовыдвиженцы. На сегодняшний день документы в этом качестве подали 16 человек. Среди них есть две организованные команды: одна под предводительством активиста движения "Весна" Никиты Левкина, а вторая под наставничеством бывшего депутата МО "Нарвский округ" Анны Каруличевой. Сама Каруличева в этих выборах принимать участие не будет - она идет на выборы в Заксобрание по 16-му избирательному округу от "Яблока".

Команда Никиты Левкина насчитывает 9 человек. По 1-му округу: сам Левкин, Екатерина Гончарова, Дмитрий Леонов, Мария Кабаши и Сергей Дудкин. По 4-му: Александр Чирков, Дмитрий Горбурнов, Анастасия Рогачева и Владимир Мясников. Жена последнего, преподаватель в местной школе Анна Финогеева, тоже решила испытать свои силы в политике и стала самовыдвиженцем по второму округу.

Среди самовыдвиженцев также есть участница праймериз "Единой России" Виктория Смирнова. На внутрипартийном голосовании она выдвигалась в Законодательное собрание Петербурга по 21-му избирательному округу.

Защитники

На данный момент в ГАС "Выборы" имеется информация о двух кандидатах от Партии Социальной защиты: это судимый ранее Егор Демчук и тоже судимый Игорь Лебедев. Демчука осудили за побои и оскорбление. Позже обе судимости сняли. Его однопартиец Лебедев, как указано в карточке кандидата, тоже имеет два уголовных дела: за грабеж и ложное сообщение о теракте (обе судимости были погашены). Оба кандидата ведут страницы в социальных сетях. Демчук, бывший судмедэксперт и охранник, публикует фотографии с предыдущих мест работы, а Лебедев на многих снимках позирует с оружием. Он работает в охранном предприятии на должности заместителя директора.

О планах "Единой России" на муниципальные выборы в МО "Автово" на данный момент неизвестно. Дозвонится до Кировского районного отделения партии корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось, а секретарь отделения, депутат Заксобрания Денис Четырбок сейчас на больничном. В петербургском отделении Партии Роста тоже не определились, будут ли они выдвигать своих кандидатов в Автово. Несмотря на то, что партия "Яблоко" выдвинула пятерых кандидатов в МО "Ланское" (они уже успели получить отказ в регистрации), в МО "Автово" "яблочников" не будет.

Константин Леньков